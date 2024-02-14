Німеччина планує збільшити постачання артснарядів Україні у 3-4 рази

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Укрінформ.

Він зазначив, що генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр під час нещодавнього візиту до Києва привіз пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав змогу особисто познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує", – запевнив Пісторіус.

У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить 3,5 млрд євро, так багато як ніколи, поінформував політик. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе "у 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком". Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.

На початку тижня Пісторіус разом із канцлером Олафом Шольцем узяли участь у закладанні нового заводу Rheinmetall із виробництва боєприпасів 155-мм калібру у Нижній Саксонії. Такі боєприпаси потрібні й партнерам по НАТО, й Україні, зазначив Пісторіус.