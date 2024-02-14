Німеччина планує збільшити постачання артснарядів Україні у 3-4 рази
Німеччина має намір збільшити постачання артилерійських снарядів Україні у 3-4 рази. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Берлін витратить 3,5 млрд євро
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає Укрінформ.
Він зазначив, що генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр під час нещодавнього візиту до Києва привіз пакет допомоги в розмірі 100 млн євро. Деталі міністр не надав. Під час цієї поїздки Броєр також мав змогу особисто познайомитися з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
"Отже, ми дуже добре розуміємо, що в Україні відбувається, і чого вона потребує", – запевнив Пісторіус.
У 2024 році на закупівлю боєприпасів Німеччина витратить 3,5 млрд євро, так багато як ніколи, поінформував політик. За його оптимістичними прогнозами, Німеччина зможе "у 3-4 рази збільшити поставки артилерії в Україну цього року порівняно з 2023 роком". Міністр зазначив, що Німеччина сама нарощує виробництво амуніції, а також купує її та лінії виробництва за кордоном.
На початку тижня Пісторіус разом із канцлером Олафом Шольцем узяли участь у закладанні нового заводу Rheinmetall із виробництва боєприпасів 155-мм калібру у Нижній Саксонії. Такі боєприпаси потрібні й партнерам по НАТО, й Україні, зазначив Пісторіус.
- Німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів у Нижній Саксонії. Компанія хоче виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік.
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