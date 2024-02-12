Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів: частину з них отримає Україна
Німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів у Нижній Саксонії. Компанія хоче виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік
Про це пише Tagesschau.
Концерн планує подвоїти або навіть потроїти виробничі потужності. Новий об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall у містечку Унтерлюс між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності. Зокрема там виготовляють БМП "Пума".
Rheinmetall планує виробляти на новому заводі до 200 тис. артилерійських снарядів на рік. Навіть якби всі ці боєприпаси потрапили в Україну – а це не планується – це покрило б лише чверть тих потреб, про які говорить президент Володимир Зеленський, зазначає німецьке видання.
Рафаель Лосс з аналітичного центру European Council of Foreign Relations вважає, що нові заводи з виробництва боєприпасів слід було будувати незабаром після нападу Росії. Тоді Україна не опинилася б у складному становищі з боєприпасами, вважає експерт.
"Загалом до 2025 року ми хочемо виробляти до 700 тис. артилерійських снарядів на рік", - сказав журналістам генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
Точну цифру, скільки артилерії Rheinmetall постачає в Україну, керівник компанії не назвав, але зазначив, що йдеться про "сотні тисяч снарядів".
- У березні 2023 року повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
- У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
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