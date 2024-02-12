Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів: частину з них отримає Україна

Про це пише Tagesschau.

Концерн планує подвоїти або навіть потроїти виробничі потужності. Новий об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall у містечку Унтерлюс між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності. Зокрема там виготовляють БМП "Пума".

Rheinmetall планує виробляти на новому заводі до 200 тис. артилерійських снарядів на рік. Навіть якби всі ці боєприпаси потрапили в Україну – а це не планується – це покрило б лише чверть тих потреб, про які говорить президент Володимир Зеленський, зазначає німецьке видання.

Рафаель Лосс з аналітичного центру European Council of Foreign Relations вважає, що нові заводи з виробництва боєприпасів слід було будувати незабаром після нападу Росії. Тоді Україна не опинилася б у складному становищі з боєприпасами, вважає експерт.

"Загалом до 2025 року ми хочемо виробляти до 700 тис. артилерійських снарядів на рік", - сказав журналістам генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Точну цифру, скільки артилерії Rheinmetall постачає в Україну, керівник компанії не назвав, але зазначив, що йдеться про "сотні тисяч снарядів".