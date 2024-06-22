Південна Корея через зростання напруженості у відносинах з КНДР викликала посла РФ

Про це інформує AP.

Віцеміністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест щодо угоди між очільником Кремля Володимиром Путіним і Кім Чен Ином. Він також закликав Москву негайно припинити військову співпрацю з Пхеньяном.

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Віцеміністр також наголосив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушує резолюції Ради Безпеки ООН. Він також попередив про наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Разом з тим, російський посол заявив, що будь-які спроби "погрожувати або шантажувати" Росію є неприйнятними. Він додав, що угода між Путіним та Кім Чен Ином "не спрямована проти конкретних третіх країн".

Водночас Південнокорейське міністерство заявило, що Зінов'єв пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві.