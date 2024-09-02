Південна Корея і США провели спільні навчання з висадки морського десанту

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначено, що американські та південнокорейські морські піхотинці тренувалися на двох прибережних районах поблизу міста Пхохан за 273 кілометри на південний схід від Сеула. Навчання мало на меті посилити взаємодію союзників при проведенні спільних десантних операцій.

Акцентують, що висадка морського десанту - один із етапів щорічних навчань "Подвійний дракон", що стартували 26 серпня й триватимуть до 7 вересня.

Корпус морської піхоти Південної Кореї стверджує: спершу спецпризначенці розвідали прибережні райони із застосуванням безпілотників, зафіксували позиції умовного противника та передали координати авіації. Потім винищувачі-невидимки F-35B Штатів і ударні гелікоптери AH-1Z Viper обстріляли імітаційні цілі для убезпечення районів від висадки десанту.

До узбережжя Японського моря потім вирушили понад 50 транспортних засобів-амфібій із морськими піхотинцями південної Кореї та США. Зазначено, що частину десанту доставив транспортний літак C-130 Hercules.

У матеріалі йдеться, що в навчаннях загалом були залучені близько 40 військових кораблів та приблизно стільки ж літальних апаратів.