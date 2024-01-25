Південна Корея почала виробництво БПЛА для спостереження за КНДР
Південна Корея почала виробництво середньовисотних дронів-шпигунів для посилення військового спостереження за Північною Кореєю
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що безпілотник здатний літати на висоті 10-12 кілометрів і робити знімки високої роздільної здатності з відстані понад 100 кілометрів.Він має довжину 13 м, висоту 3 м і розмах крил 25 м.
Очікується, що дрони-шпигуни допоможуть південнокорейським військовим у розвідувальних можливостях.
- У понеділок розвідувальний літак США пролетів над Південною Кореєю для спостереження за КНДР після її заяв про випробування підводного ядерного дрона.
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