Південна Корея та США проведуть військові навчання на тлі загроз з боку КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

Щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" триватимуть 10 днів і будуть спрямовані на реагування загроз у всіх сферах, зокрема на ракетні атаки, глушіння GPS-сигналів та кібератаки з боку Північної Кореї.

Окрім американських та південнокорейських військ у навчаннях також братимуть участь деякі країни-члени командування ООН UNC, що уповноважене слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, встановленим після Корейської війни 1950-1953 років.

У матеріалі акцентується, що Північна Корея засуджує ці спільні навчання, назвавши це репетицією вторгнення на її територію. Зазначено, що КНДР має власник перелік навчання зброї у відповідь. Водночас США і Південна Корея відкидають ці звинувачення, додавши, що їхні військові навчання мають оборонний характер.