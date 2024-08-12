Південна Корея та США проведуть військові навчання на тлі загроз з боку КНДР
Сполучені Штати Америки та Південна Корея з 19 по 29 серпня проводитимуть спільні військові навчання, аби посилити свою оборонну готовність на тлі загроз із боку КНДР
Про це повідомляє Yonhap.
Щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" триватимуть 10 днів і будуть спрямовані на реагування загроз у всіх сферах, зокрема на ракетні атаки, глушіння GPS-сигналів та кібератаки з боку Північної Кореї.
Окрім американських та південнокорейських військ у навчаннях також братимуть участь деякі країни-члени командування ООН UNC, що уповноважене слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, встановленим після Корейської війни 1950-1953 років.
У матеріалі акцентується, що Північна Корея засуджує ці спільні навчання, назвавши це репетицією вторгнення на її територію. Зазначено, що КНДР має власник перелік навчання зброї у відповідь. Водночас США і Південна Корея відкидають ці звинувачення, додавши, що їхні військові навчання мають оборонний характер.
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