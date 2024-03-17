Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
Південна Осетія, регіон, який відокремився від Грузії та називає себе незалежною державою, обговорював з офіційними особами Москви можливість входження до складу Росії
Про це повідомляє російське видання РИА Новости.
"Усі ці питання ми обговорюємо в тісній координації з Російською Федерацією з урахуванням наших двосторонніх відносин і договорів", - заявив голова парламенту Південної Осетії Алан Алборов, відповідаючи на питання щодо можливості проведення референдуму.
Як зазначив Алборов, Москва і Цхінвал проводять скоординовану зовнішню політику.
"Коли ми спільно з Росією прийдемо до цієї думки (про приєднання до Російської Федерації - ред.), ми це зробимо", - підсумував він.
Довідково: Південна Осетія відокремилася від Грузії під час війни 1991-92 років, в якій загинуло кілька тисяч людей, і підтримує тісні зв'язки з сусіднім російським регіоном Північною Осетією.
Росія визнала Південну Осетію та інший сепаратистський регіон, Абхазію, незалежними державами у 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію під час п'ятиденної війни у 2008 році. Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія також визнали їх незалежними.
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