Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

"Усі ці питання ми обговорюємо в тісній координації з Російською Федерацією з урахуванням наших двосторонніх відносин і договорів", - заявив голова парламенту Південної Осетії Алан Алборов, відповідаючи на питання щодо можливості проведення референдуму.

Як зазначив Алборов, Москва і Цхінвал проводять скоординовану зовнішню політику.

"Коли ми спільно з Росією прийдемо до цієї думки (про приєднання до Російської Федерації - ред.), ми це зробимо", - підсумував він.

Довідково: Південна Осетія відокремилася від Грузії під час війни 1991-92 років, в якій загинуло кілька тисяч людей, і підтримує тісні зв'язки з сусіднім російським регіоном Північною Осетією.

Росія визнала Південну Осетію та інший сепаратистський регіон, Абхазію, незалежними державами у 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію під час п'ятиденної війни у 2008 році. Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія також визнали їх незалежними.