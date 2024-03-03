РФ вважає Грузію своїм регіоном, - майор запасу НГУ Гетьман про нову ймовірну загрозу
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ розповів, чи може Грузія стати наступною жертвою РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Російська пропагандистка Маргарита Симоньян каже, що не має бути кордонів між Росією, Вірменією та Грузією. Тобто росіяни взагалі вже вважають, що ці країни є кавказькими регіонами РФ", - повідомив Гетьман.
Росіяни будуть намагатися створювати загрози і в Молдові, і в Грузії, каже майор запасу НГУ.
"Російські пропагандисти розповідали, що якщо б вони змогли зробити коридор по суходолу до Вірменії, була б зовсім інша картина на Кавказі. Мовляв, тоді б Вірменія повидла б себе зовсім по іншому", - зауважив він.
За його словами, з приводу Сувальського коридору - Литви та Польщі, ситуація певною мірою також загрозлива.
"Поки поляки ще не усвідомили, що нам, швидше за все, доведеться бути в одному окопі. Взагалі не зрозуміло, що вони сьогодні витворяють на кордоні. А щодо Литви, навіть якщо там буде німецький контингент, як вони кажуть, вони не зможуть чинити такий опір, як це робимо ми", - додав він.
- 2 березня ексміністр оборони США та ексдиректор ЦРУ Леон Панетта заявив, що якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху в Україні, то наступною його метою буде Грузія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе