РФ вважає Грузію своїм регіоном, - майор запасу НГУ Гетьман про нову ймовірну загрозу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Російська пропагандистка Маргарита Симоньян каже, що не має бути кордонів між Росією, Вірменією та Грузією. Тобто росіяни взагалі вже вважають, що ці країни є кавказькими регіонами РФ", - повідомив Гетьман.

Росіяни будуть намагатися створювати загрози і в Молдові, і в Грузії, каже майор запасу НГУ.

"Російські пропагандисти розповідали, що якщо б вони змогли зробити коридор по суходолу до Вірменії, була б зовсім інша картина на Кавказі. Мовляв, тоді б Вірменія повидла б себе зовсім по іншому", - зауважив він.

За його словами, з приводу Сувальського коридору - Литви та Польщі, ситуація певною мірою також загрозлива.

"Поки поляки ще не усвідомили, що нам, швидше за все, доведеться бути в одному окопі. Взагалі не зрозуміло, що вони сьогодні витворяють на кордоні. А щодо Литви, навіть якщо там буде німецький контингент, як вони кажуть, вони не зможуть чинити такий опір, як це робимо ми", - додав він.