"Немає сумніву": ексдиректор ЦРУ припускає, що у разі перемоги РФ над Україною наступною ціллю Путіна стане Грузія
Ексміністр оборони США та ексдиректор ЦРУ Леон Панетта заявив, що якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху в Україні, то наступною його метою буде Грузія
Про це пише "Голос Америки".
"Я вважаю зрозумілим, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не тільки проти Грузії, а й проти інших країн - членів НАТО, які межують з Росією. Тому абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати намагалися співпрацювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - сказав він.
На питання про тісні політичні та економічні відносини Грузії з Китаєм, Панетта заявив, що Грузія має ясно дати зрозуміти, що вона залишається "суверенною державою, яка сама визначатиме свою долю" і не дозволить Китаю визначати своє майбутнє.
Панетта пояснив, що Грузія є для Китаю важливою країною "з багатьох причин": "Але найважливіше в Грузії - це здатність грузинського народу користуватися перевагами свободи".
- Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме антиросійських санкцій та зазначив, що Тбілісі підтримує Україну.
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