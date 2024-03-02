"Немає сумніву": ексдиректор ЦРУ припускає, що у разі перемоги РФ над Україною наступною ціллю Путіна стане Грузія

Про це пише "Голос Америки".

"Я вважаю зрозумілим, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не тільки проти Грузії, а й проти інших країн - членів НАТО, які межують з Росією. Тому абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати намагалися співпрацювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - сказав він.

На питання про тісні політичні та економічні відносини Грузії з Китаєм, Панетта заявив, що Грузія має ясно дати зрозуміти, що вона залишається "суверенною державою, яка сама визначатиме свою долю" і не дозволить Китаю визначати своє майбутнє.

Панетта пояснив, що Грузія є для Китаю важливою країною "з багатьох причин": "Але найважливіше в Грузії - це здатність грузинського народу користуватися перевагами свободи".