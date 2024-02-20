Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ
Прем’єр-міністр Грузїі Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме антиросійських санкцій та зазначив, що Тбілісі підтримує Україну
Про це він сказав на спільній пресконференції з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо санкцій проти Росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", - зазначив Кобахідзе.
Він також зауважив, що Грузія підтримує Україну та має "тісні відносини" з її народом.
"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", - розповів прем’єр.
Водночас Боррель зазначив, що в ЄС "не чули закликів про це (відкриття другого фронту, - ред.) ні з України, ні від окремих осіб".
"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту", - заявив він.
- 27 січня повідомлялося, що з початку повномасштабної російської агресії проти України працівники митниці попередили 1770 спроб ввезти до Грузії товари в обхід санкцій проти Росії.
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