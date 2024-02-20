Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ

Про це він сказав на спільній пресконференції з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо санкцій проти Росії у нас є дуже чітка позиція. Ми не запроваджуємо санкцій, і з цього приводу у нас є дуже сильні аргументи", - зазначив Кобахідзе.

Він також зауважив, що Грузія підтримує Україну та має "тісні відносини" з її народом.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", серед них секретаря Ради безпеки, радника президента", - розповів прем’єр.

Водночас Боррель зазначив, що в ЄС "не чули закликів про це (відкриття другого фронту, - ред.) ні з України, ні від окремих осіб".

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяв про відкриття в Грузії "другого фронту", - заявив він.