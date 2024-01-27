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Головна Війна з Росією У Грузії виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ

У Грузії виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ

27 січня, 2024 субота
05:10
Війна з Росією Georgian Airways

З початку повномасштабної російської агресії проти України працівники митниці попередили 1770 спроб ввезти до Грузії товари в обхід санкцій проти Росії

Про це заявив міністр фінансів Грузії Лаша Хуцішвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".

"Після введення санкцій ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та (відмов – ред.) на виконання митних процедур. Станом на сьогодні активні 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових факторів ризику", – заявив міністр під час заходу з нагоди Міжнародного дня митника.

Зазначається, що влада Грузії не запровадила економічних обмежень щодо Росії на національному рівні, проте стверджує, що дотримується міжнародних санкцій. Водночас міжнародні партнери країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу ймовірного отримання Росією підсанкційних товарів через Грузію.

Зокрема у червні минулого року голова офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О’Браєн згадав Грузію, коли говорив про обхід санкцій, запроваджених проти Росії. Він зазначив, що ухилення від санкцій все ще можливе, а після відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією з’явилося занепокоєння, що на літаках, які відбувають з грузинських аеропортів, можуть бути підсанкційні товари.

  • Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

Теги:
Грузія
санкції проти Росії
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