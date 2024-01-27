У Грузії виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ
З початку повномасштабної російської агресії проти України працівники митниці попередили 1770 спроб ввезти до Грузії товари в обхід санкцій проти Росії
Про це заявив міністр фінансів Грузії Лаша Хуцішвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".
"Після введення санкцій ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та (відмов – ред.) на виконання митних процедур. Станом на сьогодні активні 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових факторів ризику", – заявив міністр під час заходу з нагоди Міжнародного дня митника.
Зазначається, що влада Грузії не запровадила економічних обмежень щодо Росії на національному рівні, проте стверджує, що дотримується міжнародних санкцій. Водночас міжнародні партнери країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу ймовірного отримання Росією підсанкційних товарів через Грузію.
Зокрема у червні минулого року голова офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О’Браєн згадав Грузію, коли говорив про обхід санкцій, запроваджених проти Росії. Він зазначив, що ухилення від санкцій все ще можливе, а після відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією з’явилося занепокоєння, що на літаках, які відбувають з грузинських аеропортів, можуть бути підсанкційні товари.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе