У Грузії виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ

Про це заявив міністр фінансів Грузії Лаша Хуцішвілі, повідомляє "Эхо Кавказа".

"Після введення санкцій ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та (відмов – ред.) на виконання митних процедур. Станом на сьогодні активні 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових факторів ризику", – заявив міністр під час заходу з нагоди Міжнародного дня митника.

Зазначається, що влада Грузії не запровадила економічних обмежень щодо Росії на національному рівні, проте стверджує, що дотримується міжнародних санкцій. Водночас міжнародні партнери країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу ймовірного отримання Росією підсанкційних товарів через Грузію.

Зокрема у червні минулого року голова офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О’Браєн згадав Грузію, коли говорив про обхід санкцій, запроваджених проти Росії. Він зазначив, що ухилення від санкцій все ще можливе, а після відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією з’явилося занепокоєння, що на літаках, які відбувають з грузинських аеропортів, можуть бути підсанкційні товари.