Північна Македонія підтримає вступ України в ЄС і НАТО, - декларація
Прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Лідери підписали декларацію на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у столиці Албанії Тирані 28 лютого.
Декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".
Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.
Крім того, документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини, участь Північної Македонії в українській "Формулі миру" та її зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.
У межах зустрічі Зеленський та Джафері також обговорили двосторонні відносини й висловили бажання їх розвивати, зокрема в галузі оборони й безпеки.
- У Тирані 28 лютого Зеленський брав участь у саміті "Україна – Південно-Схдна Європа", в межах якого зустрівся з лідерами Албанії, Чорногорії, Хорватії, Молдови та Сербії. Також підписав спільну декларацію із учасниками саміту.
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