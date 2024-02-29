Північна Македонія підтримає вступ України в ЄС і НАТО, - декларація

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Лідери підписали декларацію на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у столиці Албанії Тирані 28 лютого.

Декларація закріплює підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, "коли будуть відповідні умови".

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу.

Крім того, документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та скоєні РФ воєнні злочини, участь Північної Македонії в українській "Формулі миру" та її зацікавленість у майбутній відбудові української інфраструктури.

У межах зустрічі Зеленський та Джафері також обговорили двосторонні відносини й висловили бажання їх розвивати, зокрема в галузі оборони й безпеки.