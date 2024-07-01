Поблизу Варшави потяг зіштовхнувся з вантажівкою на переїзді. Загинув машиніст

Про це повідомляє RMF24.

Потяг Мазовецької залізниці сполученням Лович - Варшава врізався в напівпричіп вантажівки, що перевозила будівельні матеріали.

Як повідомила Доната Новаковська, прессекретар Мазовецької залізниці, в результаті аварії загинув машиніст потяга. Будівельні матеріали, які перевозив напівпричіп, висипалися на переїзд.

У поїзді перебували близько ста пасажирів, один з яких отримав травми та був госпіталізований.

Через аварію рух поїздів на ділянці призупинено.На місці працюють пожежники, поліція та медики.

Правоохоронні органи розслідують обставини аварії. Залишається невідомим, скільки часу знадобиться для ліквідації наслідків аварії та відновлення руху.