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У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: щонайменше 7 загиблих, є поранені

28 червня, 2024 п'ятниця
08:02
Світ

27 червня біля словацького міста Нове Замки сталося зіткнення потяга та автобуса, внаслідок чого загинули щонайменше 7 людей, є поранені

Зміст

Про це повідомляє Оперативний центр словацької Служби екстреної медичної допомоги.

Потяг прямував з чеської столиці Праги до столиці Угорщини Будапешта. У ньому їхали понад 100 людей. В автобусі було 8 пасажирів і водій.

За попередніми даними, на момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював, проте, ймовірно, водій автобуса його не помітив.

Рятувальники відправили 5 наземних швидких і три рятувальних гелікоптери на місце ДТП. За інформацією бригад реагування, 7 осіб отримали несумісні з життям травми. І ще 5 людей травмовані та доставлені до лікарень.

  • У Німеччині потрапив в аварію кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Внаслідок чого загинув німецький поліцейський, ще один офіцер постраждав.
Теги:
Словаччина
Новини ДТП
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