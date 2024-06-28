У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: щонайменше 7 загиблих, є поранені

Про це повідомляє Оперативний центр словацької Служби екстреної медичної допомоги.

Потяг прямував з чеської столиці Праги до столиці Угорщини Будапешта. У ньому їхали понад 100 людей. В автобусі було 8 пасажирів і водій.

За попередніми даними, на момент аварії запобіжник на залізничному переїзді працював, проте, ймовірно, водій автобуса його не помітив.

Рятувальники відправили 5 наземних швидких і три рятувальних гелікоптери на місце ДТП. За інформацією бригад реагування, 7 осіб отримали несумісні з життям травми. І ще 5 людей травмовані та доставлені до лікарень.