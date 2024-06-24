У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський, ще один офіцер постраждав

Про це повідомляє Bild, передає Європейська правда.

ДТП сталося у місті Штутгарт.

Жінка 69 років виїхала на BMW за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Через силу удару BMW поліцейського відкинуло на мотоцикл 27-річного офіцера із супроводу Орбана. Обоє правоохоронців із серйозними травмами потрапили до лікарні.

Невдовзі 61-річний поліцейський помер у лікарні.

У Bild зазначили, що Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.