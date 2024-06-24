У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський, ще один офіцер постраждав
У Німеччині потрапив у аварію кортеж прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Внаслідок чого загинув німецький поліцейський, ще один офіцер постраждав
Про це повідомляє Bild, передає Європейська правда.
ДТП сталося у місті Штутгарт.
Жінка 69 років виїхала на BMW за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.
Через силу удару BMW поліцейського відкинуло на мотоцикл 27-річного офіцера із супроводу Орбана. Обоє правоохоронців із серйозними травмами потрапили до лікарні.
Невдовзі 61-річний поліцейський помер у лікарні.
У Bild зазначили, що Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.
- У 3-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Угорщини з футболу здобула перемогу над Шотландією.
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