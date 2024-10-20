Подякував за достатню кількість газу: президент Сербії провів телефонну розмову з Путіним
Президент Сербії Александар Вучич вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої подякував за "достатню кількість газу"
Про це повідомляє b92.
"Я щойно закінчив розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - заявив Вучич.
За його словами, вони обмінялися своїми думками щодо важливих двосторонніх питань, у тому числі економічних.
"Я особливо подякував президенту Путіну за те, що він через Алексія Міллера дав можливість забезпечити достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими", - додав Вучич.
- На футбольному матчі збірної Сербії проти Швейцарії сербський президент Александар Вучич продемонстрував шарф з об'єднаним прапором своєї країни та Росії.
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