Подякував за достатню кількість газу: президент Сербії провів телефонну розмову з Путіним

Про це повідомляє b92.

"Я щойно закінчив розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", - заявив Вучич.

За його словами, вони обмінялися своїми думками щодо важливих двосторонніх питань, у тому числі економічних.

"Я особливо подякував президенту Путіну за те, що він через Алексія Міллера дав можливість забезпечити достатню кількість газу для Республіки Сербія цієї зими", - додав Вучич.