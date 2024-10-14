Вучич на футбольному матчі Ліги націй розгорнув шарф з прапорами Сербії та Росії

Про це повідомив лідер сербської опозиції Нікола Сандулович у соцмережі Х.

"Я не знаю, що ще потрібно зробити сербському диктатору Александару Вучичу, щоб Європа та Америка зрозуміли, що він грає з ними у своїй нескінченній брехні та обіцянках, які він їм дає, виграючи час для фінальної сутички з ними! Він був, є і назавжди залишиться поплічником Росії та її вірним посібником", - підписав відео Сандулович.

На кадрах, поширених у соцмережах, видно, як під час виконання гімнів Вучич на одній з трибун дістав із кишені шарф із об'єднаними триколорами Сербії та РФ.

Матч проходив на стадіоні "Райко Мітіч" у суботу, 12 жовтня. За результатами матчу збірна Сербії обіграла команду Швейцарії з рахунком 2:0.

I don't know what more the Serbian dictator Aleksandar Vučić needs to do so that Europe and America understand that he is playing with them in his endless lies and promises that he gives them, thus buying time for the final showdown with them! He was, remained and will forever be… pic.twitter.com/FhKECIK2mR — Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) October 13, 2024