Вучич на футбольному матчі Ліги націй розгорнув шарф з прапорами Сербії та Росії
На футбольному матчі збірної Сербії проти Швейцарії сербський президент Александар Вучич продемонстрував шарф з об'єднаним прапором своєї країни та Росії
Про це повідомив лідер сербської опозиції Нікола Сандулович у соцмережі Х.
"Я не знаю, що ще потрібно зробити сербському диктатору Александару Вучичу, щоб Європа та Америка зрозуміли, що він грає з ними у своїй нескінченній брехні та обіцянках, які він їм дає, виграючи час для фінальної сутички з ними! Він був, є і назавжди залишиться поплічником Росії та її вірним посібником", - підписав відео Сандулович.
На кадрах, поширених у соцмережах, видно, як під час виконання гімнів Вучич на одній з трибун дістав із кишені шарф із об'єднаними триколорами Сербії та РФ.
Матч проходив на стадіоні "Райко Мітіч" у суботу, 12 жовтня. За результатами матчу збірна Сербії обіграла команду Швейцарії з рахунком 2:0.
- Нещодавно Вучич висловив думку, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм, однак наразі передумов для миру немає.
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