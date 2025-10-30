Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну
У зв’язку із масованою російською атакою на Україну, Польща піднімала військову авіацію. У найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
Зазначається, що внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.
"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до небезпечних зон.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.
- Надвечір середи, 29 жовтня, російська окупаційна армія продовжила запускати ударні безпілотники по території України. Після опівночі стало відомо про пуски ракет. У Запоріжжі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сталося влучання у гуртожиток, є постраждалі, серед яких – діти.
