Польща піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на Україну

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Зазначається, що внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.

"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до небезпечних зон.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.