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Головна Світ Понад 20 штатів готові надіслати війська національної гвардії до Вашингтона в разі заворушень після виборів, - AP

Понад 20 штатів готові надіслати війська національної гвардії до Вашингтона в разі заворушень після виборів, - AP

Марія Науменко
5 листопада, 2024 вiвторок
10:44
Світ постер США

Понад 20 штатів заявили про готовність скерувати підрозділи національної гвардії до Вашингтона, округ Колумбія, в разі потреби після президентських виборів та перед інавгурацією

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Хоча офіційний запит від округу Колумбія ще не надійшов, урядові структури вже готуються до можливих заворушень, враховуючи події 6 січня 2021 року, коли Капітолій США зазнав нападу.

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Полковник Жан-Поль Лорансо, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії, заявив, що поки що незрозуміло,  скільки гвардійців буде потрібно або запитано цього року.

За його словами, це залежатиме від того, чого хоче округ Колумбія, але зазначив, що Бюро Національної гвардії і штати очікують на запит про допомогу.

  • Демократична партія та штаб Камали Гарріс розробили стратегію швидкої реакції на випадок, якщо Дональд Трамп спробує передчасно заявити про свою перемогу на президентських виборах, як це було у 2020 році
  • Згодом стало відомо, що в кількох штатах перевели національну гвардію в режим підвищеної готовності з метою запобігання можливим громадянським заворушенням під час президентських виборів.
Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Колумбія
вибори у США
США
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