Понад 20 штатів готові надіслати війська національної гвардії до Вашингтона в разі заворушень після виборів, - AP

Про це повідомляє Associated Press.

Хоча офіційний запит від округу Колумбія ще не надійшов, урядові структури вже готуються до можливих заворушень, враховуючи події 6 січня 2021 року, коли Капітолій США зазнав нападу.

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Полковник Жан-Поль Лорансо, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії, заявив, що поки що незрозуміло, скільки гвардійців буде потрібно або запитано цього року.

За його словами, це залежатиме від того, чого хоче округ Колумбія, але зазначив, що Бюро Національної гвардії і штати очікують на запит про допомогу.