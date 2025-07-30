Посилять ППО, РЕБ та далекобійні спроможності: Шмигаль повідомив, що Чехія готує нові пакети військової допомоги для України
Чехія готує нові пакети військової допомоги для України, які мають посилити сфери протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, а також далекобійні спроможності
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з радником прем’єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томашем Пояром.
"Під час зустрічі зосередилися на забезпеченні найбільш нагальних потреб українського війська. Особливий фокус – на поставках боєприпасів", - зазначив Денис Шмигаль.
Сторони детально обговорили майбутні поставки: конкретні графіки та плани, як на цей рік, так і у 2026 році.
"Разом з Чехією будемо розвивати механізми Чеської ініціативи, аби наші воїни були забезпечені необхідними снарядами", - наголосив міністр оборони України.
Також під час зустрічі йшлося про співпрацю у сфері оборонної промисловості.
"Вже створюємо спільні підприємства та реалізуємо низку важливих проєктів, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України", - додав Шмигаль.
Чеська сторона також поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги.
"Це буде суттєве підсилення у сфері ППО, РЕБ та далекобійних спроможностей. Щиро дякую уряду та народу Чехії за лідерство та послідовну підтримку України на шляху до справедливого миру", - резюмував міністр оборони України.
- Раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не купуватиме у США зброю для передачі Україні через НАТО. Він запевнив, що Чехія допомагатиме Києву, зосереджуючись на ініціативі з боєприпасів.
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