Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим

Про це повідомляє Daily Mirror.

"Міністерство закордонних справ з глибоким сумом дізналося про раптову смерть Його Високоповажності Жана-Франсуа Пакте, Посла Франції в Шрі-Ланці та на Мальдівах. У цей скорботний час Міністерство перебуває у тісній координації з Посольством Франції в Шрі-Ланці", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

За інформацією Lanka Sara, посол Франції помер у своїй офіційній резиденції в Раджагірії.

Наразі за фактом його смерті поліція розпочала розслідування, а обставини смерті з'ясовуватиме судовий слідчий.

У поліції встановили, що 53-річний посол не прокинувся вранці 26 травня. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, оскільки це була неділя, співробітники посольства почекали деякий час, але Пактет так і не з'явився.

Зрештою, його колеги повідомили про це поліцію й увійшли до його офіційної резиденції.

За словами поліції, його знайшли мертвим у другій половині дня, коли кімнати офіційної резиденції були відкриті й оглянуті. Повідомляється, що смерть настала внаслідок раптової хвороби.