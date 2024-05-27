Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим
Посла Франції на Шрі-Ланці та Мальдівах Жана-Франсуа Пакте знайшли мертвим у своїй резиденції. Ймовірна причина смерті - зупинка серця
Про це повідомляє Daily Mirror.
"Міністерство закордонних справ з глибоким сумом дізналося про раптову смерть Його Високоповажності Жана-Франсуа Пакте, Посла Франції в Шрі-Ланці та на Мальдівах. У цей скорботний час Міністерство перебуває у тісній координації з Посольством Франції в Шрі-Ланці", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.
За інформацією Lanka Sara, посол Франції помер у своїй офіційній резиденції в Раджагірії.
Наразі за фактом його смерті поліція розпочала розслідування, а обставини смерті з'ясовуватиме судовий слідчий.
У поліції встановили, що 53-річний посол не прокинувся вранці 26 травня. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, оскільки це була неділя, співробітники посольства почекали деякий час, але Пактет так і не з'явився.
Зрештою, його колеги повідомили про це поліцію й увійшли до його офіційної резиденції.
За словами поліції, його знайшли мертвим у другій половині дня, коли кімнати офіційної резиденції були відкриті й оглянуті. Повідомляється, що смерть настала внаслідок раптової хвороби.
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Президент Франції Емманюель Макрон у неділю, 26 травня, вирушив з триденним офіційним візитом до Німеччини. Це перша за 24 роки поїздка французького лідера до Берліна.
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