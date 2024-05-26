Президент Франції вперше за 24 роки здійснить офіційний візит до Німеччини: яка мета

Про це пише Reuters.

Зазначається, що візит Макрона до Німеччини має продемонструвати єдність перед виборами до Європейського парламенту наступного місяця.

Під час візиту Макрон відвідає Берлін, Дрезден і Мюнстер.

Візит розглядатиметься як "перевірка здоров’я" між країнами, які є лідерами формування політики ЄС. І хоча Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц мають розбіжності у поглядах на низку питань, останнім часом вони досягли компромісів на різних фронтах - від фіскальної реформи до зміни влади, що дозволило ЄС укладати угоди та виступати єдиним фронтом.

Окрім двосторонніх питань, під час візиту Макрона та урядових переговорів Франція та Німеччина спробують визначити спільні позиції щодо порядку денного ЄС впродовж наступних 5 років.

Макрон разом із дружиною Бріжит спочатку прибуде до Берліна, де зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а потім пройде через Бранденбурзькі ворота з мером міста Каєм Вегнером.

У понеділок він вирушить до Дрездена, де виступить з промовою біля церкви Фрауенкірхе, яка була зруйнована західними союзниками під час Другої світової війни, а у вівторок вирушить до Мюнстера.

На вівторок також заплановане спільне засідання кабінетів міністрів Німеччини та Франції, під час якого уряди намагатимуться знайти спільну мову з двох основних питань – захист і конкурентоспроможність.

Країни також намагатимуться знайти спільну мову щодо порядку денного ЄС на наступні п’ять років, зважаючи на очікувані високі результати ультраправих на парламентських виборах 6-9 червня, що, ймовірно, ускладнить прийняття рішень в ЄС.

Директор аналітичного центру Eurasia Group у Європі Муджтаба Рахман своєю чергою зазначив, що візит є "спробою на найвищому політичному рівні продемонструвати, що відносини працюють", попри розбіжності у деяких фундаментальних питаннях.

Однією з ключових таких прогалин є європейська оборона та виклики, з якими може зіткнутись ЄС в разі приходу до влади в США Дональда Трампа. Зокрема через його нещодавню заяву, що США не захищатимуть членів НАТО в разі нападу Росії, якщо внески цих країн в оборонний альянс будуть відставати.