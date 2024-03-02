"Згодні з 80% питань": у Франції відкинули можливість розколу у франко-німецькій дипломатії

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Monde.

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань", - зазначив Сежурне.

Приводом для таких пояснень стали резонансні заяви щодо можливості відправки військ в Україну під час конференції на підтримку Києва, організованої Парижем, та дорікання президента Франції Емманюеля Макрона країнам, зокрема й Німеччині за вагання з наданням Україні важкого озброєння.

Очільник французького МЗС поінформував, що говорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, з якою домовився про зустріч наступного вівторка в Парижі.

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"Є бажання поговорити один з одним", - додав Сежурне.

За його словами, у ситуації "немає ніякої драми, оскільки є однакова мета – підтримати Україну".

Він нагадав, що Франція та Німеччина мають "різний ступінь зобов'язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".

Міністр також заперечив, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі напередодні європейських виборів у червні.

"Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б волів, щоб це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", – заявив Сежурне.