Потепління в американо-китайських відносинах точно не очікується: експертка Мусієнко про зустріч Трампа з Сі

Оксана Ліховід
30 жовтня, 2025 четвер
11:33
Світ Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Америка переходить від пасивної дипломатії до більш активної фази протистояння, тому потепління в американсько-китайських відносинах наразі не очікується

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала керівниця відділу зовнішніх звʼязків, стратегічних партнерств та інновацій ГО АНТС Катерина Мусієнко.

"Метою Трампа було отримати нові контракти та підтримку з боку ряду країн - і Південної Кореї, і Японії, а в фіналі показати Китаю, що Америка не втратила свій вплив в Азії та здатна заручитися підтримкою союзників і продемонструвати Китаю свою силу. Саме тому хід розмови будується на тому, що Трамп міг залучити нові інвестиції та обговорити оборонну співпрацю", - зазначила Мусієнко.

За словами експертки, основною подією в Південній Кореї став дозвіл на будівництво ядерного підводного човна, що суттєво підсилює безпеку регіону. Вперше Корея отримала такий дозвіл, і це серйозна зміна балансу безпекових сил у регіоні, що, без сумніву, турбує Китай.

Трамп робить заяви не безпосередньо від себе, а через домовленості з країнами, посилаючи сигнал Китаю, що Америка серйозно взялася за домінування в регіоні - як економічно, укріплюючись угодами, так і з погляду оборони.

"Для Америки цей візит дуже успішний, адже лише в Кореї пообіцяли залучити $350 млрд в американську економіку в обмін на дозвіл в оборонній сфері. Економіка і безпека зараз тісно пов'язані. Трамп намагається показати Китаю, що не лише Китай може інвестувати в регіон і надавати економічну підтримку, а й що Америка не полишає цей регіон", - зауважила Мусієнко.

Експертка також додала, що Китай схвильований таким розвитком подій, адже економічні угоди - це одне, а підводні ядерні човни та нові ядерні випробування США означають підсилену боєздатність і боєготовність Америки, а також крок до гонки озброєнь.

"Америка переходить від пасивної дипломатії до більш активної фази протистояння, тому потепління в американсько-китайських відносинах наразі не очікується", - наголосила Мусієнко.

  • У Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час яких, зокрема, обговорювалося питання торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Також йшлося і про Україну.
     
