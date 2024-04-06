Потреби ЗСУ, ситуація на передовій і якнайшвидше схвалення допомоги Україні: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Конгресу США. На зустріч були присутні представники обох партій та палат Конгресу Сполучених Штатів
Про це він написав у Telegram.
Зазначається. що зустріч відбулась у Чернігівській області у п'ятницю, 5 квітня.
"Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію", - зазначив Зеленський.
Він поінформував партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби Збройних Сил та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.
Президент також підкреслив життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку України, "про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій".
"Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", - наголосив Зеленський.
- 26 березня адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.
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