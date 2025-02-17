Повернення полонених та економічна угода: Зеленський провів перемовини з президентом ОАЕ

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Одна з наших ключових тем сьогодні – повернення наших людей із російського полону. Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити", - зазначив президент.

Крім того, у рамках візиту сторони підписали важливу економічну угоду, яка передбачає суттєве спрощення доступу українських товарів до ринку ОАЕ. Це означає, що українські компанії матимуть більше можливостей для продажу своїх продуктів в ОАЕ.

"Активною була й робота першої леді. Важливі питання гуманітарної співпраці: реабілітація, підтримка великих прийомних родин, підтримка наших людей", - зауважив Зеленський.

Крім того, Зеленський поінформував свого співрозмовника про ситуацію на полі бою та про загрозу, яку становить участь північнокорейських солдатів у війні.

Глава держави підкреслив, що союз Росії з Північною Кореєю та Іраном створює безпосередні загрози для безпеки у всьому світі, зокрема для Об’єднаних Арабських Еміратів, і закликав до посилення санкцій проти РФ.

Він також ознайомив Аль Нагаяна із зусиллями України щодо закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент наголосив на тому, що, попри війну, Україна залишається одним з гарантів продовольчої безпеки у світі.

Зеленський представив нову програму "Продовольство з України", спрямовану на підтримку сирійського народу, і запросив ОАЕ долучитися до цієї ініціативи. Окремо обговорювалися проєкти щодо створення продовольчого хабу в Єгипті та можливості для реалізації програм у сільському господарстві в Україні.

У ході перемовин лідери також обговорювалися питання розвитку двосторонньої співпраці, зокрема в інноваційній та економічно-торговельній сферах. Зеленський окреслив ключові напрями партнерства, які можуть бути вигідними для обох країн.

На завершення переговорів перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA) між урядами двох держав.