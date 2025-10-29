Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
Огляд

Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України

Андріана Стахів
29 жовтня, 2025 середа
07:00
Світ вибори у Нідерландах

У Нідерландах 29 жовтня 2025 року відбудуться дострокові вибори після краху уряду на початку літа, і поки що в опитуваннях знову лідирують праві популісти PVV – "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом

Зміст

Крах уряду: передісторія та причина чергових дострокових виборів у Нідерландах

Парламент Нідерландів

парламент Нідерландів, фото: gettyimages

На початку червня нідерландський премʼєр-міністр Дік Схооф оголосив, що подає у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті. Коаліція в Нідерландах офіційно розпалася після того, як лідер ультраправої PVV Герт Вілдерс вивів свою партію через конфлікт навколо імміграційної політики. Тому вже 29 жовтня країна голосуватиме за новий парламент.

Попередні парламентські вибори у країні два роки тому також були достроковими, вони відбулися 22 листопада 2023 року. Тоді уряду, яким керував добре знаний Марк Рютте, не вдалося дійти до спільного знаменника щодо міграційної політики. Як наслідок – розпад, нові вибори та перемога партії Герта Вілдерса, що спричинила масові акції протесту на вулицях Нідерландів.

У тих виборах щедрі обіцянки популістів посприяли тому, що "Партія свободи" за підсумками голосування опинилася на першому місці, отримавши 37 місць зі 150, і стала найбільшою партією у нижній палаті парламенту. Серед основних елементів передвиборчої кампанії, яка привела до такого результату, була жорсткість у міграційній політиці та соціальні обіцянки, зокрема щодо зниження податків та підвищення зарплат.

Разом із тим прем’єрське крісло Вілдерс таки не здобув. І це був перший випадок за понад 40 років, коли лідер партії, яка перемогла на загальних виборах у Нідерландах, не став прем'єр-міністром. Після напружених переговорів про створення коаліції він відмовився від своїх претензій на посаду.

"Я можу стати прем'єр-міністром, тільки якщо ВСІ партії в коаліції підтримають це. Але цього не сталося", – написав тоді Вілдерс на X.

Варто зауважити, що домовленостей щодо коаліції вдалося досягнути лише в середині травня 2024 року, і тільки 2 липня був сформований новий уряд, який очолив Дік Схооф, а увійшли до складу "Партія свободи" (PVV), "Народна партія свободи і демократії" (VVD), "Новий соціальний договір" (NSC) та "Фермерсько-громадянський Рух" (BBB).

Тільки от пропрацював цей уряд лише 11 місяців, і вже у червні 2025 року Вілдерсова PVV вийшла з коаліції через конфлікт із партнерами щодо імміграційної політики й реалізації власних радикальних вимог. Уряд розпався – знову.

Вихід "Партії свободи" з урядової коаліції премʼєр-міністр Дік Схооф назвав "безвідповідальним і непотрібним". Проте іншого шляху, окрім як призначити вкотре дострокові вибори, у Нідерландів не було.

Нові вибори, старі обличчя: як PVV знову вийшла в лідери

Герт Вілдерс

Герт Вілдерс, фото: Getty Images

За кілька днів до голосування опитування показують, що PVV, попри певний спад підтримки, зберігає лідерські позиції. Соціологи прогнозують близько 28 – 30 % голосів, таким чином партія випереджає коаліцію лівих (PvdA/GL) і лібералів VVD.

Політичні ж бачення у новій виборчій боротьбі ультраправий лідер партії не змінював.

Вілдерс і його партія традиційно зосередилися на жорсткій антиміграційній риториці. Зокрема, вони вимагають закриття кордонів для нових шукачів притулку, повернення людей на кордоні, призупинення возз'єднання сімей для шукачів притулку та посилення прикордонного контролю, пропонуючи залучити армію для охорони кордонів.

Поряд з імміграційною політикою, Вілдерс представляє низку економічних пропозицій, спрямованих на полегшення витрат для населення: встановлення нульової ставки ПДВ на продуктові товари, введення цінового регулювання, зниження орендної плати, ПДВ на енергоносії та інше. Сюди ж варто додати розмови про перескерування фінансів із міжнародної допомоги і ЄС на внутрішні потреби.

Серед причин того, що PVV та сам Вілдерс зберігають свою популярність попри попередній неуспіх: соціальна напруга у країні, страх перед міграцією, високі ціни. Фактично свої голоси за них знову віддадуть ті громадяни, які переживають певні труднощі.

Стиль кампанії політика відзначається грою на емоційній компоненті вибору, він робить фокус на соцмережі й позиціює себе як "людину, яка говорить прямо". Зберігаючи популярну останнім часом на світовій політичній арені риторику "передусім" – у цьому випадку "Нідерланди передусім".

Вілдерс у центрі уваги: як із лав VVD він створив партію одного голосу – свого власного

Герт Вілдерс

фото: table.media

Колишній член "Народної партії за свободу і демократію" (VVD) Герт Вілдерс починав кар’єру як типовий правоцентрист – прибічник ринкової економіки, низьких податків і ліберальних цінностей. Проте на початку 2000-х його позиції ставали дедалі радикальнішими. Після серії розбіжностей із партійним керівництвом щодо питань імміграції та ролі ісламу в суспільстві він залишив VVD, а 2006 року створив власну політичну силу – "Партію свободи" (PVV).

Нідерландський політик зареєстрував партію з двома членами, що є мінімальною вимогою закону. І цими членами були він та… теж він. Як це можливо? Першим членом був сам Вілдерс, а от другим – Фонд "Група Вілдерс", тобто організація, яка складалася з однієї людини: Герта Вілдерса.

Фактично вся PVV – вілдероцентрична. Це дозволяє йому контролювати всі рішення, список кандидатів і політичну лінію. Така персоніфікована модель робить його одночасно надзвичайно впливовим і вразливим – адже вся партія тримається на його персоні.

Уся політична кар’єра Вілдерса супроводжується як скандалами, так і послідовним зміцненням позицій. Проте після перемоги у попередніх дострокових виборах 2023 року він перетворився з маргінального політика, який виступав проти "ісламізації Європи", на центральну фігуру нідерландської політики.

Вілдерс і Україна: чи зможуть ультраправий політик та його "Партія свободи" стати загрозою у своєму другому терміні

Прапор України

Прапор України, фото: Офіційний портал Києва

Більшість політичних сил Нідерландів послідовно підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, тому виступають за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги.

Нідерланди вже чимало зробили для України. Країна підтримала українців грошима на гуманітарну допомогу, відновлення, допомогу жертвам війни, а також ліками та гуманітарною допомогою. Нідерланди також підтримують розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права. Окремо варто відзначити й військову допомогу, Нідерланди вже надали Україні практично 6 мільярдів євро військової допомоги станом на початок 2025 року – включно з озброєнням, транспортом, системами ППО.

У часі попереднього перебування в парламенті Вілдерс також змушений був адаптовувати свою політику до позиції інших партій та настроїв суспільства. Хоча до моменту формування уряду виступав проти фінансової допомоги чи передачі будь-якого озброєння іншим країнам.

У контексті міграційної політики варто згадати також заяву Вілдерса на X щодо українських біженців, зроблену 19 лютого 2024 року.

"Українці масово їдуть до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а заради безкоштовного житла, безкоштовної медичної допомоги та наших робочих місць", – написав тоді він.

Проте, як показав досвід попередньої парламентської каденції, Вілдерс настільки не зміг протягнути свою лінію щодо міграційної політики, що просто розвалив з такими труднощами формовану коаліцію.

Попри це не варто нехтувати можливими загрозами. Бо хоч лідер PVV  у 2022 році засудив відкрите вторгнення Росії в Україну та адаптувався у темі допомоги, він послідовно виступає проти членства України в НАТО та ЄС.

Важливим моментом є те, що напередодні виборів міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл прибув із візитом до Києва, де запевнив, що результати парламентських виборів у його країні не вплинуть на підтримку України.

Чого можна очікувати після дострокових виборів у Нідерландах

вибори у Нідерландах

фото: GettyImages

З огляду на опитування, Вілдерсова PVV знову отримає першість у парламенті. Але цього разу з невеликими шансами на те, щоб формувати склад уряду, оскільки кількість здобутих місць потребуватиме коаліції.

Однак вже заздалегідь майже всі основні політичні сили оголосили, що не підуть у коаліцію з Вілдерсом через його радикальні погляди та історію конфліктів в уряді. Оскільки інші партії відмовляються співпрацювати з лідером ультраправих, попереду можуть бути місяці політичного колапсу.

Особливість виборчої системи Нідерландів полягає у тому, що кожні 0,67% голосів дають один мандат у парламенті. Проте жодна партія ніколи не отримує більшості, і уряди – останні три з яких були чотиристоронніми коаліціями – повинні отримати вотум довіри в парламенті, перш ніж розпочинати виконання своїх обов'язків. Наразі ж політичний ландшафт дуже фрагментований і формування уряду потребуватиме складних політичних торгів.

На думку експертів, попри те, що після останніх виборів Вілдерс не став прем'єр-міністром, громадськість в основному вважала його та PVV рушійною силою кабінету Схоофа. А з огляду на їхнє становище – як найбільшої партії, виборці в основному пов'язують провал і крах попереднього уряду з PVV. Тож партія тепер асоціюється з урядовою стагнацією і провалом, що обмежує силу їхнього послання як серйозних агентів змін. Тож мрії Герта Вілдерса про прем’єрське крісло найімовірніше так і залишаться лише мріями.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
політика
Європа
Нідерланди
Війна з Росією
Пояснюємо
Читайте також:
USS Abraham Lincoln
Автор Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
Автор Адріана Муллаянова
26 жовтня, 2025 неділя
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 48.69
    Продаж 49.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 жовтня
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:21
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
22:24
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру, - ЗМІ
22:06
війна
Росіяни зайшли на околиці Мирнограда, йдуть вуличні бої, - угрупування військ "Схід"
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
20:01
OPINION
Магія малих речей
19:52
Ексклюзив
Олег Синютка
Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
19:36
Ілон Маск
Компанія Tesla ризикує залишитись без Ілона Маска
18:58
Енергетика, споживання електроенергії
Нідерланди передадуть Україні 25 млн євро для підтримки енергетичного сектору
18:49
Оновлено
Володимир Зеленський і Юлія Свириденко
Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, - Свириденко
18:28
НАБУ та САП
НАБУ і САП викрили схему розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони
18:23
Ексклюзив
Москва_Кремль
У РФ фактично немає реальних союзників, - соціолог Шульга
18:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю
18:06
OPINION
блог Олександр Красовицький
Трамп-миротворець і Трамп-голем
17:50
Аналітика
санкції проти РФ
Вето Бельгії на використання російських активів: чому Україна ризикує залишитися без грошей у 2026 році
17:49
українські біженці в ЄС
У ЄС проживають майже 5 млн українських біженців, - Єврокомісія
17:48
армія РФ, агресор
Держдума РФ ухвалила законопроєкт про залучення резервістів для захисту "критично важливих об'єктів"
17:03
Ексклюзив
Дим над греблею Білгородського водосховища (РФ) після ударів ЗСУ
Удар ЗСУ по греблі Білгородського водосховища створить проблеми для логістики РФ, - військовий експерт Селезньов
16:40
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:27
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Овальному кабінеті Білого дому 05 червня 2025 року
США звільнили німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій Трампа проти РФ, - Reuters
16:04
Оновлено
В Раду внесли законопроєкт про створення "Реєстру дропів": що загрожує українцям, чиї рахунки використовують для відмивання грошей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV