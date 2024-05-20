"Повинні надолужити згаяне": Маркарова закликала США прискорити поставки зброї

Про це повідомляє The Hill.

"Не може бути достатньо швидко, коли ми маємо справу з таким поганим ворогом, і нам доводиться надолужувати довгу паузу, - заявила Маркарова.- Нам потрібно, щоб це було швидше".

За її словами, наразі найбільшою потребою для України є системи протиповітряної оборони.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи, - продовжила вона. - Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні".

Окрім того, Маркарова повідомила, що нині тривають дискусії щодо зняття обмежень щодо використання зброї американського виробництва на російській території.

"Ми захищаємо себе, незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території, - підкреслила вона. - Зараз я не буду публічно вдаватися в подробиці - де ми знаходимося в дискусіях з США або будь-якими іншими нашими партнерами. Але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором".