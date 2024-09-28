"Позиції "Хезболли" будуть ослаблені, але про повний розгром не йдеться": сходознавець Якубович про ліквідацію Хасана Насралли
Сходознавець Михайло Якубович вважає, що смерть Хасана Насралли повністю не знищить діяльність терористичної організації "Хезболла"
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Звісно, через смерть Хасана Насралли, позиції "Хезболли" будуть послаблені. Не лише через те, що самого Насраллу вбили, а ще й тому, що з ним загинула верхівка цієї організації, зокрема, комунікатори з Ірану. Також були вбиті люди, які були відповідальні за військові безпілотники. Проте очікувати повного розгрому “Хезболли” не доводиться. Все ж таки вони спираються на шиїтський місцевий ґрунт. Там будуть продовжувати вербувати нових прихильників. Можливо, навіть "Хезболла" буде частково витіснена в Сирію", - пояснив Якубович.
Михайло Якубович також додав, що вбивство лідера для "Хезболли" відбувається не вперше. Зокрема, у 1992 році ізраїльські сили оборони ліквідували лідера "Хезболли" Аббаса аль-Мусаві.
- У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання
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