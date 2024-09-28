"Позиції "Хезболли" будуть ослаблені, але про повний розгром не йдеться": сходознавець Якубович про ліквідацію Хасана Насралли

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Звісно, через смерть Хасана Насралли, позиції "Хезболли" будуть послаблені. Не лише через те, що самого Насраллу вбили, а ще й тому, що з ним загинула верхівка цієї організації, зокрема, комунікатори з Ірану. Також були вбиті люди, які були відповідальні за військові безпілотники. Проте очікувати повного розгрому “Хезболли” не доводиться. Все ж таки вони спираються на шиїтський місцевий ґрунт. Там будуть продовжувати вербувати нових прихильників. Можливо, навіть "Хезболла" буде частково витіснена в Сирію", - пояснив Якубович.

Михайло Якубович також додав, що вбивство лідера для "Хезболли" відбувається не вперше. Зокрема, у 1992 році ізраїльські сили оборони ліквідували лідера "Хезболли" Аббаса аль-Мусаві.