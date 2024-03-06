Прем'єр Греції Міцотакіс прибув до України, - ЗМІ

Про це повідомляє грецьке видання Newsit.

Зазначається, що грецький прем'єр прибув до України на кілька годин.

За попередньою інформацією, він планує провести зустріч із Зеленським в Одесі. Пізніше Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію Європейської народної партії.

"Візит прем'єр-міністра Греції в Україну відбувається в той час, коли президент України закликає міжнародну спільноту не кидати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна", - наголошує видання.