Прем'єр Греції Міцотакіс прибув до України, - ЗМІ
У середу, 6 березня, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув до України, де планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомляє грецьке видання Newsit.
Зазначається, що грецький прем'єр прибув до України на кілька годин.
За попередньою інформацією, він планує провести зустріч із Зеленським в Одесі. Пізніше Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію Європейської народної партії.
"Візит прем'єр-міністра Греції в Україну відбувається в той час, коли президент України закликає міжнародну спільноту не кидати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна", - наголошує видання.
- Наприкінці січня президент Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля.
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