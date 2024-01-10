Прем'єр Греції підтвердив наміри надати більше прав гомосексуальним парам
У середу, 10 січня, стало відомо, що у Греції збираються надати більше прав гомосексуальним парам
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє ERT.
Мова йде про легалізацію одностатевих шлюбів та можливість усиновлення для гомосексуальних пар. За словами Міцотакіса, це не є чимось кардинально відмінним від того, що вже існує в багатьох країнах Європи.
"Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають відмінні погляди, і поважаю позицію Церкви. Але хочу нагадати, що Церква була проти цивільного шлюбу, була проти кремації, а держава зробила крок уперед і легалізувала це з повагою до ролі Церкви", – сказав Міцотакіс.
Конкретна законодавча пропозиція грецького уряду спершу буде винесена на громадське обговорення. Водночас прем'єр-міністр заявив, що самотній чоловік не зможе мати дитину від сурогатної матері.
З 2015 року Греція визнає цивільні партнерства, це рішення ухвалили, коли при владі була ліва партія СІРІЗА. За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і зупинив практику "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.
- Британський журнал Economist визначив Грецію країною 2023 року. Попри те, що наразі держава "далека від досконалості", там можна проводити розумні економічні реформи.
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