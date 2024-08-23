Премʼєр Грузії Кобахідзе запевнив, що з конституції не планують прибирати статтю про інтеграцію в ЄС і НАТО
Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія не планує прибирати статтю про інтеграцію в Європейський Союз та НАТО з конституції
Про це він повідомив на брифінгу, передає "Грузія Online".
"Можу вам сказати однозначно, що не йдеться про вилучення з конституції статті 78 або зміну цієї статті, а про щось інше, про що ми розповімо пізніше, якщо відповідні консультації успішно завершаться", - запевнив Кобахідзе.
Водночас глава грузинського уряду на уточнююче запитання журналістів, чи йдеться про зміну системи управління державою, не відповів, однак закликав зачекати на завершення консультацій.
Видання додає: згідно зі статтею 78 конституції Грузії, у межах повноважень конституційним органам потрібно "вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору".
- 20 серпня правляча партія "Грузинська мрія" оголосила прагнення щодо внесення змін до конституції, аби "відновити територіальну цілісність мирним шляхом". Опозиція країни побоюється, що мова йде про таємні переговори з РФ.
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