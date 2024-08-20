Правляча партія Грузії заявила про намір переписати конституцію "для відновлення територіальної цілісності відповідно до нових реалій"
Правляча партія "Грузинська мрія" оголосила прагнення щодо внесення змін до конституції, аби "відновити територіальну цілісність мирним шляхом". Опозиція країни побоюється, що мова йде про таємні переговори з РФ
Про це повідомляє News-Gews.
Зазначено, що партія влади Грузії повідомила про таку ініціативу серед інших заяв у межах пояснення, чому їй потрібна територіальна більшість на виборах, які відбудуться восени.
Зокрема, "Грузинська мрія" прагне внести зміни до конституції, аби "відновити територіальну цілісність мирним шляхом, щоб система управління та територіальна державність Грузії відповідали новій реальності".
"Оскільки події навколо Грузії відбуваються дуже динамічно, ми повинні бути готові до такої ситуації в будь-який момент. З огляду на антидержавні підходи опозиції, можна з упевненістю сказати, що вони будуть виконувати зовнішнє завдання і обов'язково виступатимуть проти конституційних змін, необхідних для відновлення територіальної цілісності. Відповідно, "Грузинська мрія" потребує конституційної більшості, щоб у разі необхідності ніхто не міг перешкоджати необхідним конституційним змінам", - заявила партія.
Видання наголошує, що такі прагнення викликали гостру реакцію опозиції держави, яка вимагає розʼяснень. Водночас у матеріалі додають: опозиція також побоюється, що цей пункт "Грузинської мрії" має на увазі поступки й таємні переговори з Росією.
- 1 серпня у Грузії набрав чинності закон "Про прозорість іноземного впливу" ("іноагентів"), згідно з яким відповідні організації повинні подати заявки на реєстрацію себе як "провідників інтересів іноземної сили".
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