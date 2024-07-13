Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що країна буде готова до вступу в ЄС у 2030 році
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе висловив впевненеість, що країна зможе повернутись на демократичний та прозахідний шлях, аби бути готовою до вступу в ЄС у 2030 році
Про це повідомляє SOVA.
Водночас він заявив, що відносини з державами, які критикували курс "Грузинської мрії", почнуть налагоджуватися вже з наступного року.
"Це сумне рішення (рішення про заморожування фінансування - ред.). Це не допоможе оздоровити відносини. За 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли якісно певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити й оздоровити", - додав Кобахідзе.
За його словами, Грузія налаштована оптимістично щодо євроінтеграції й буде готовою до вступу в ЄС до 2030 року.
"Скажу, що до 2030 року Грузія буде найбільш готовою до інтеграції в Європейський союз порівняно з усіма країнами-кандидатами. Для цього й надалі робитимуться відповідні кроки", - заявив він.
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Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що лідери країн ЄС погодились призупинити вступ країни до унії. Депутат від "Грузинської мрії" Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо євроінтеграції Грузії, висловивши впевненість в тому, що країна обов'язково приєднається до ЄС.
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