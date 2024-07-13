Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що країна буде готова до вступу в ЄС у 2030 році

Про це повідомляє SOVA.

Водночас він заявив, що відносини з державами, які критикували курс "Грузинської мрії", почнуть налагоджуватися вже з наступного року.

"Це сумне рішення (рішення про заморожування фінансування - ред.). Це не допоможе оздоровити відносини. За 3-4 роки в Грузії склалися такі процеси, що у відносинах виникли якісно певні труднощі, і їх необхідно перезавантажити й оздоровити", - додав Кобахідзе.

За його словами, Грузія налаштована оптимістично щодо євроінтеграції й буде готовою до вступу в ЄС до 2030 року.

"Скажу, що до 2030 року Грузія буде найбільш готовою до інтеграції в Європейський союз порівняно з усіма країнами-кандидатами. Для цього й надалі робитимуться відповідні кроки", - заявив він.