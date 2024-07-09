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Лідери країн ЄС погодилися призупинити процес вступу Грузії до унії, - посол Євросоюзу

9 липня, 2024 вiвторок
11:51
Світ Грузія ЄС

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що лідери країн ЄС погодились призупинити вступ країни до унії унаслідок прийняття закону про "іноагентів"

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Про це інформує SOVA.

"Лідери країн ЄС погодилися зупинити процес вступу Грузії до ЄС", зазначив Герчинський під час дводенної міжнародної конференції "Розширення Євросоюзу - геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів до Євросоюзу".

За його словами, лідери країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі 27 червня ухвалили "кілька важливих рішень, узгодили стратегічний порядок денний ЄС на наступний період, досягли угоди щодо майбутніх лідерів ЄС, підтвердили тверду прихильність до захисту України".

"І, на жаль, і мені прикро казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу", - констатував посол.

Він зауважив, що про це рішення чітко вказано у висновку Європейської ради. 

"Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад...

Також антизахідна, антиєвропейська риторика абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу. На жаль, наразі вступ Грузії до Євросоюзу призупинено. Це дійсно сумно і несамовито", - підсумував Герчинський.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосовувала до учасників цих заходів силу та сльозогінний газ. Опозиція натомість оголошувала про нові протести. 

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні. 

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт.

14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні. А вже 18 травня року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як і обіцяла, наклала на нього вето.

Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Сполучені Штати Америки 6 червня запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Вступ в ЄС
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