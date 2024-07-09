Лідери країн ЄС погодилися призупинити процес вступу Грузії до унії, - посол Євросоюзу
Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що лідери країн ЄС погодились призупинити вступ країни до унії унаслідок прийняття закону про "іноагентів"
Про це інформує SOVA.
"Лідери країн ЄС погодилися зупинити процес вступу Грузії до ЄС", зазначив Герчинський під час дводенної міжнародної конференції "Розширення Євросоюзу - геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів до Євросоюзу".
За його словами, лідери країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі 27 червня ухвалили "кілька важливих рішень, узгодили стратегічний порядок денний ЄС на наступний період, досягли угоди щодо майбутніх лідерів ЄС, підтвердили тверду прихильність до захисту України".
"І, на жаль, і мені прикро казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу", - констатував посол.
Він зауважив, що про це рішення чітко вказано у висновку Європейської ради.
"Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад...
Також антизахідна, антиєвропейська риторика абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу. На жаль, наразі вступ Грузії до Євросоюзу призупинено. Це дійсно сумно і несамовито", - підсумував Герчинський.
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосовувала до учасників цих заходів силу та сльозогінний газ. Опозиція натомість оголошувала про нові протести.
У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.
Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.
8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.
9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.
1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт.
14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні. А вже 18 травня року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як і обіцяла, наклала на нього вето.
Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.
3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
Сполучені Штати Америки 6 червня запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".
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