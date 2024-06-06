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США ввели санкції проти грузинських депутатів, які голосували за закон про "іноагентів"

6 червня, 2024 четвер
23:28
Світ Парламент Грузії

Сполучені Штати Америки у четвер, 6 червня, запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів"

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Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Сполучені Штати, як і раніше, глибоко стурбовані антидемократичними діями партії "Грузинська мрія", а також її нещодавніми заявами і риторикою. Ці дії ризикують підірвати європейське майбутнє Грузії і суперечать конституції Грузії", - заявив він. 

Вказано, що під візові обмеження потрапили десятки громадян Грузії, зокрема, ті, які пов'язані відповідальні за підрив грузинської демократії або причетні до цих процесів. 

"Ми сподіваємося, що грузинська влада переосмислить свої кроки та вживе заходів відповідно до довготривалих євроатлантичних прагнень свого народу. Але якщо цього не станеться, США готові вжити додаткових заходів", - додав речник. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосовувала до учасників цих заходів силу та сльозогінний газ. Опозиція натомість оголошувала про нові протести. 

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні. 

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт.

14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні. А вже 18 травня року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як і обіцяла, наклала на нього вето.

Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Теги:
Грузія
США
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