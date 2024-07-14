Прем'єр Ірландії анонсував свій візит до України найближчими тижнями

Про це пише The Irish Independent.

Про плани відвідати Україну ірландський прем'єр заявив 13 липня, коли зустрівся з українським президентом в аеропорту Шеннон (Ірландія). Гарріс зазначив, що вони провели дуже гарну зустріч.

"Я дуже радий вітати його в Ірландії. Це дало мені можливість висловити співчуття народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої та незаконної російської війни", - сказав ірландський прем'єр.

За словами Гарріса, він "в абсолютному жаху" від того, що Росія активно викрадає українських дітей та везе їх на окуповану територію. І він не вірить, що світ знає про це достатньо.

Відповідаючи на запитання, чи говорили вони з Зеленським про те, що ірландський уряд нещодавно скоротив виплати аліментів українським біженцям, що проживають, Гарріс відповів, що це питання не підіймалося. Він підкреслив, що зміни були внесені, щоб мати можливість підтримувати тих, хто потребує підтримки Ірландії, стільки, скільки потрібно.

Також він зазначив, що всі хочуть досягти ситуації, коли війна в Україні закінчиться і український народ зможе повернутися додому. При цьому додав, що українців вітатимуть і прийматимуть в Ірландії стільки, скільки потрібно.

Крім того, Гарріс додав, що його країна хоче, щоб Україна стала членом ЄС.

"Ми хочемо, щоб Україна стала членом ЄС, і якщо це станеться, люди з України матимуть таку ж свободу пересування, як і будь-які інші громадяни ЄС", - заявив прем'єр Ірландії.