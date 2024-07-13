Зеленський зустрівся з премʼєром Ірландії Гаррісом: про що говорили

Про це він повідомив у телеграм.

"На шляху до України провів зустріч із Премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці", - зазначив президент.

Зеленський також поспілкувався з Гаррісом про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру та обговорив зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей.

"Дякую Ірландії за підтримку Саміту миру у Швейцарії! Дякую Премʼєр-міністру за велику особисту увагу та залученість до зусиль із повернення дітей додому!" - наголосив президент України.