Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун йде у відставку після 20 років на посаді

Про це повідомляє Financial Times.

У виданні зазначили, що його відставка стане лише третьою передачею влади в сучасній історії міста-держави.

З 15 травня новим прем'єр-міністром стане Лоуренс Вонг, віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів.

"Я залишу посаду прем'єр-міністра 15 травня 2024 року і Лоуренс Вонг буде приведений до присяги як наступний прем'єр-міністр того ж дня. Я прошу всіх сінгапурців надати Лоуренсу та його команді повну підтримку і працювати разом з ними над створенням світлого майбутнього для Сінгапуру", - заявив прем'єр-міністр на своїй сторінці у соцмережі Х.

Планувалось, що передача влади відбудеться раніше. Причиною затримки стала пандемія, а також несподівана відставка попереднього міністра у 2021 році, який мав очолити країну.

Довідково: Лі - син засновника і патріарха Сінгапуру Лі Куан Ю. Він замінив Го Чок Тонга, який обіймав посаду прем'єр-міністра протягом 14 років, перш ніж молодший Лі, його заступник, зайняв цю посаду в серпні 2004 року.