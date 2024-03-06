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Сусідні із Сингапуром країни звинуватили його в укладанні угоди з Тейлор Свіфт про ексклюзивні шоу 

6 березня, 2024 середа
12:26
Культура Тейлор Свіфт

Країни Південно-Східної Азії обурені, що Сінгапур уклав угоду з Тейлор Свіфт на проведення концертів лише в їхній країні, що дає великий прибуток від туристів

Про це пише CNN.

Низка країн Південно-Східної Азії звинуватила Сінгапур в укладанні ексклюзивної угоди з американською співачкою Тейлор Свіфт і "не добросусідській поведінці". Згідно з угодою, артистка даватиме концерти тільки в Сінгапурі й не приїде в інші країни регіону. Її шоу Eras Tour приваблюють туристів з інших країн.

Член Палати представників Філіппін Джої Сальседа назвав таку угоду "вчинком, який хороші сусіди не зробили б". Згідно з умовами угоди, уряд Сінгапуру заплатив Тейлор Свіфт до $3 млн за кожне шоу, натомість артистка зобовʼязується не давати концерти в інших країнах регіону.

Виступи Свіфт принесли Сінгапуру несподіваний прибуток, оскільки шанувальники скуповують авіаквитки, орендують житло та купують сувеніри в місті-державі.

Прем'єр-міністр Лі Сянь Лун відповів на критику філіппінського політика, заявивши, що Сінгапур не був недружнім до своїх сусідів, укладаючи угоду з суперзіркою.

"Їй надали певні стимули, домовилися. Це вийшла дуже вдала угода. Я не вважаю це недружнім. Якби ми не домовилися, чи приїхала б вона в інші місця Південно-Східної Азії? Можливо так, а може й ні?", - сказав він.

Офіційні особи Сінгапуру раніше визнали, що заплатили Тейлор Свіфт. 

За підрахунками банку Maybank, якщо Тейлор Свіфт відіграє шість аншлагових концертів у Сінгапурі, на які 70% шанувальників прилітають з-за кордону, то країна отримає близько $370 млн прибутку. У період з 1 до 9 березня, коли в Сінгапурі проходять концерти Тейлор Свіфт, кількість рейсів до Сінгапуру зросла на 186%, а кількість бронювань житла — у майже пʼять разів.

Концертний тур Тейлор Свіфт може принести до 10% ВВП Сінгапуру. Проте шанувальники скаржаться на дорогі авіаквитки, житло й їжу в Сінгапурі і кажуть, що ця поїздка на концерт — одна з найдорожчих, які коли-небудь в них були. 

Американська співачка є надзвичайно популярною та за останні місяці встановила кілька рекордів. Так, нещодавно стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.

На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.

Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.

Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.

Їй належить і сумнівний рекорд. Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.

На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.

Теги:
Світ
музика
Шоу-бізнес
Сінгапур
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