Прем’єрка Естонії Каллас підтвердила, що Естонія не видаватиме українських чоловіків

Про це повідомляє The Kyiv Independent.

"Ми обговорювали питання українських біженців, особливо чоловіків мобілізаційного віку. Президент Зеленський описав, що є люди, які перебувають на полі бою, і є люди, які платять податки Україні, щоб ви (Україна, - ред.) могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії", - сказала Кая Каллас.

Прем’єр-міністерка Естонії зауважила, що українська влада має звертатися до чоловіків призовного віку, аби ті повернулися в Україну, Естонія їх примусово висилати не буде.

"Якщо вони дотримуються правил, якщо вони до нас дійшли, то ЄС дає їм тимчасовий захист. Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині", - наголосила прем’єрка Естонії.