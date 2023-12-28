Естонія не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків
Не Естонія має вирішувати, хто з українців повинен захищати Батьківщину. Тому влада не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.
"Важливо однозначно підкреслити: ні моя мета як міністра внутрішніх справ, ні мета Естонської держави не полягає в тому, щоби гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут проживають", - написав він, звертаючись до біженців.
Міністр підкреслив, що українці є великою підтримкою для економіки Естонії.
Водночас, якби Україна звернулася до Естонії по інформацію щодо біженців призовного віку, відмовити було б складно. Відмова означала б повернутися спиною до країни, яка перебуває в стані війни, зазначив Ляенеметс.
"Однак слід сказати, що сьогодні (для видачі військовозобов'язаних чоловіків Україні, - ред.) у нас немає такої можливості згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами й щонайменше рішення на урядовому рівні", - підкреслив міністр.
"Естонія нікого звідси не виганятиме, так само як і не працюватиме над тим, щоб відправити біженців, які знайшли тут притулок, назад на фронт", - додав він.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву голови держави, сказав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. При цьому в Міноборони підкреслили, що очільник відомства говорив не про механізм призову українців в інших країнах, а про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.
- Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що влада не видаватиме Україні чоловіків призовного віку. "Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - сказав він.
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