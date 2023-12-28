Естонія не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

"Важливо однозначно підкреслити: ні моя мета як міністра внутрішніх справ, ні мета Естонської держави не полягає в тому, щоби гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут проживають", - написав він, звертаючись до біженців.

Міністр підкреслив, що українці є великою підтримкою для економіки Естонії.

Водночас, якби Україна звернулася до Естонії по інформацію щодо біженців призовного віку, відмовити було б складно. Відмова означала б повернутися спиною до країни, яка перебуває в стані війни, зазначив Ляенеметс.

"Однак слід сказати, що сьогодні (для видачі військовозобов'язаних чоловіків Україні, - ред.) у нас немає такої можливості згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами й щонайменше рішення на урядовому рівні", - підкреслив міністр.

"Естонія нікого звідси не виганятиме, так само як і не працюватиме над тим, щоб відправити біженців, які знайшли тут притулок, назад на фронт", - додав він.