Прем'єрка Ісландії Якобсдоттір оголосила про відставку

Про це повідомляє Bloomberg.

Якобсдоттір заявила про те, що залишає свою посаду для участі у президентських виборах, які пройдуть 1 червня, у відеозверненні у Facebook

Bloomberg зазначає, наразі невідомо, хто може обійняти пост прем’єр-міністра від чинної коаліції у складі трьох партій.

Катрін Якобсдоттір двічі була прем’єркою Ісландії, і повторно обійняла цю посаду після виборів 2021 року - тоді вона очолила коаліцію у складі її партії "Лівий зелених рух", правої "Партії незалежності", а також центристської "Прогресивної партії".

У повідомленні йдеться, у разі перемоги Якобсдоттір 48-річна політикиня може стати другою жінкою-президенткою Ісландії після Віґдіс Фіннбоґадоттір, яка була обрана в 1980 році. Водночас вона буде наймолодшою на цій посаді.

Останні опитування свідчать, що головними суперниками Якобсдоттір є політолог Бальдур Торгальссон та колишній мер Рейк’явіка Йон Гнарр.