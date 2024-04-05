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Прем'єрка Ісландії Якобсдоттір оголосила про відставку

5 квітня, 2024 п'ятниця
17:38
Світ Катрін Якобсдоттір

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила про те, що йде у відставку, аби взяти участь у майбутніх президентських виборах

Про це повідомляє Bloomberg.

Якобсдоттір заявила про те, що залишає свою посаду для участі у президентських виборах, які пройдуть 1 червня, у відеозверненні у Facebook 

Bloomberg зазначає, наразі невідомо, хто може обійняти пост прем’єр-міністра від чинної коаліції у складі трьох партій. 

Катрін Якобсдоттір двічі була прем’єркою Ісландії, і повторно обійняла цю посаду після виборів 2021 року - тоді вона очолила коаліцію у складі її партії "Лівий зелених рух", правої "Партії незалежності", а також центристської "Прогресивної партії". 

У повідомленні йдеться, у разі перемоги Якобсдоттір 48-річна політикиня може стати другою жінкою-президенткою Ісландії після Віґдіс Фіннбоґадоттір, яка була обрана в 1980 році. Водночас вона буде наймолодшою на цій посаді.

Останні опитування свідчать, що головними суперниками Якобсдоттір є політолог Бальдур Торгальссон та колишній мер Рейк’явіка Йон Гнарр. 

  • 5 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку.
Теги:
політика
Ісландія
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