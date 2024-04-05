Прем'єрка Ісландії Якобсдоттір оголосила про відставку
Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила про те, що йде у відставку, аби взяти участь у майбутніх президентських виборах
Про це повідомляє Bloomberg.
Якобсдоттір заявила про те, що залишає свою посаду для участі у президентських виборах, які пройдуть 1 червня, у відеозверненні у Facebook
Bloomberg зазначає, наразі невідомо, хто може обійняти пост прем’єр-міністра від чинної коаліції у складі трьох партій.
Катрін Якобсдоттір двічі була прем’єркою Ісландії, і повторно обійняла цю посаду після виборів 2021 року - тоді вона очолила коаліцію у складі її партії "Лівий зелених рух", правої "Партії незалежності", а також центристської "Прогресивної партії".
У повідомленні йдеться, у разі перемоги Якобсдоттір 48-річна політикиня може стати другою жінкою-президенткою Ісландії після Віґдіс Фіннбоґадоттір, яка була обрана в 1980 році. Водночас вона буде наймолодшою на цій посаді.
Останні опитування свідчать, що головними суперниками Якобсдоттір є політолог Бальдур Торгальссон та колишній мер Рейк’явіка Йон Гнарр.
- 5 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку.
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