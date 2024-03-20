Прем'єрка Італії Мелоні вимагає відшкодування збитків у €100 тис. через фейкові порновідео з її обличчям
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вимагає відшкодування збитків сумою €100 тис. у чоловіків, які використали її обличчя для фейкового порновідео
Про це повідомляє BBC.
Відомо, що Мелоні буде свідчити в суді італійського міста Сассарі 2 липня щодо порноликів, для створення яких був використаний deepfake: на тіла актрис наклали обличчя італійської прем’єрки.
Під слідством перебувають 40-річний чоловік, який, ймовірно, створив фейкове порновідео, та його 73-річний батько. За словами поліції, чоловіків вдалося знайти завдяки відстеженню мобільного пристрою, через який було опубліковане відео.
Зазначено, що порноролик з’явився у 2022 році: до того, як Мелоні обійняла посаду очільниці італійського уряду.
Адвокатка прем’єрки зауважила, що розмір відшкодування є "символічним", коли вимога компенсації має на меті надати приклад жінкам, які постраждали від подібної ситуації, "не боятися висувати звинувачення". Також команда юристів Мелоні додала: у разі отримання відшкодування, італійська прем’єрка пожертвує усі кошти фонду міністерства внутрішніх справ для жінок, які стали жертвами насильства.
- 20 жовтня минулого року Джорджія Мелоні заявила про розрив зі своїм партнером через його сексистські коментарі на телебаченні після 10 років стосунків.
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