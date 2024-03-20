Прем'єрка Італії Мелоні вимагає відшкодування збитків у €100 тис. через фейкові порновідео з її обличчям

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що Мелоні буде свідчити в суді італійського міста Сассарі 2 липня щодо порноликів, для створення яких був використаний deepfake: на тіла актрис наклали обличчя італійської прем’єрки.

Під слідством перебувають 40-річний чоловік, який, ймовірно, створив фейкове порновідео, та його 73-річний батько. За словами поліції, чоловіків вдалося знайти завдяки відстеженню мобільного пристрою, через який було опубліковане відео.

Зазначено, що порноролик з’явився у 2022 році: до того, як Мелоні обійняла посаду очільниці італійського уряду.

Адвокатка прем’єрки зауважила, що розмір відшкодування є "символічним", коли вимога компенсації має на меті надати приклад жінкам, які постраждали від подібної ситуації, "не боятися висувати звинувачення". Також команда юристів Мелоні додала: у разі отримання відшкодування, італійська прем’єрка пожертвує усі кошти фонду міністерства внутрішніх справ для жінок, які стали жертвами насильства.