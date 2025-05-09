Президент Болгарії назвав перспективи України перемогти РФ приреченими
Президент Болгарії Румен Радев висловив сумнів у тому, що Україна зможе перемогти Росію, і назвав допомогу Києву з боку Євросоюзу марною справою
Про це повідомляє Politico.
На думку болгарського президента, ЄС не має чіткого бачення завершення війни, натомість продовжує інвестувати ресурси у конфлікт, який Радев вважає приреченим.
Він також розкритикував постачання зброї Україні, зазначивши, що це нібито призводить до нових жертв, руйнувань і втрати територій.
"Щодня відбувається протилежне – ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Бо повернення миру означає також повернення суспільної уваги до криз, які тліють у наших країнах і суспільствах", – сказав політик.
Це не перше подібне висловлювання Радева — він уже неодноразово висловлював сумніви щодо ефективності підтримки України, що викликає занепокоєння в країнах-членах ЄС та НАТО. Так, улітку 2024 року Радев заявив, що "воєнного рішення не існує, а зброя нічого не вирішить". У травні 2024 року болгарський президент назвав перемогу України у війні з Росією "неможливою".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.78
- EUR Купівля 46.49Продаж 47.22
- Актуальне
- Важливе