Президент Болгарії назвав перспективи України перемогти РФ приреченими

Про це повідомляє Politico.

На думку болгарського президента, ЄС не має чіткого бачення завершення війни, натомість продовжує інвестувати ресурси у конфлікт, який Радев вважає приреченим.

Він також розкритикував постачання зброї Україні, зазначивши, що це нібито призводить до нових жертв, руйнувань і втрати територій.

"Щодня відбувається протилежне – ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Бо повернення миру означає також повернення суспільної уваги до криз, які тліють у наших країнах і суспільствах", – сказав політик.

Це не перше подібне висловлювання Радева — він уже неодноразово висловлював сумніви щодо ефективності підтримки України, що викликає занепокоєння в країнах-членах ЄС та НАТО. Так, улітку 2024 року Радев заявив, що "воєнного рішення не існує, а зброя нічого не вирішить". У травні 2024 року болгарський президент назвав перемогу України у війні з Росією "неможливою".