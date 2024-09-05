Президент Румунії Йоганніс підтримав надання Україні ЗРК Patriot

Про це йдеться на сайті очільника Румунії.

Відповідно до закону, який раніше підтримали дві палати держави, Україна безоплатно отримає від Бухареста ЗРК Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.

Водночас Румунія має отримати новий комплекс, який фінансуватиметься іноземними партнерами, за переданий Києву ЗРК.