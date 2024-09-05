Президент Румунії Йоганніс підтримав надання Україні ЗРК Patriot
Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив надання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot
Про це йдеться на сайті очільника Румунії.
Відповідно до закону, який раніше підтримали дві палати держави, Україна безоплатно отримає від Бухареста ЗРК Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.
Водночас Румунія має отримати новий комплекс, який фінансуватиметься іноземними партнерами, за переданий Києву ЗРК.
- 30 серпня міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
- 2 вересня Digi24 з посиланням на прессекретаря уряду Міхая Константіна повідомив, що румунський уряд схвалив законопроєкт про передачу Києву Patriot.
- Наступного дня нижня палата румунського парламенту ухвалила закон, який дозволить безоплатно передати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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