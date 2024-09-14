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Президент США Байден та прем'єр Британії Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Ольга Бабишена
14 вересня, 2024 субота
03:01
Світ Джо Байден

Під час зустрічі у Білому домі президент США Джо Байден та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Зміст

Про це йдеться у заяві Білого дому. 

"Лідери обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, вони висловили занепокоєння передачею Іраном та Південною Кореєю летальної зброї Росії, підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Також Байден та Стармер обговорили ситуацію на Середньому Сході. Лідери підтвердили непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі, а також необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення гуманітарної ситуації в Газі. Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

"Вони обговорили американсько-британську співпрацю в галузі чистої енергетики і передових технологій, AUKUS, а також можливості поглиблення наших міцних американсько-британських економічних зв'язків. Президент Байден наголосив на своїй підтримці Белфастської угоди та її ролі у підтримці миру і стабільності в Північній Ірландії", - додали в Білому домі. 

  • Раніше у  Білому домі заявили, що на зустрічі Байдена та Стармера не очікується заяв стосовно дозволу Україні завдавати удари далекобійною зброєю по РФ. 
Теги:
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
США
Велика Британiя
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