Президент США Байден та прем'єр Британії Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Лідери обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вони висловили занепокоєння передачею Іраном та Південною Кореєю летальної зброї Росії, підтримкою Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Також Байден та Стармер обговорили ситуацію на Середньому Сході. Лідери підтвердили непохитну відданість безпеці Ізраїлю, нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі, а також необхідність для Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення гуманітарної ситуації в Газі. Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

"Вони обговорили американсько-британську співпрацю в галузі чистої енергетики і передових технологій, AUKUS, а також можливості поглиблення наших міцних американсько-британських економічних зв'язків. Президент Байден наголосив на своїй підтримці Белфастської угоди та її ролі у підтримці миру і стабільності в Північній Ірландії", - додали в Білому домі.