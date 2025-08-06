Президента Республіки Сербської Додіка позбавили мандата

Про це пише "Радіо Свобода".

Кримінальне переслідування Додіка розпочалося у 2023 році після підписання ним закону, за яким вироки конституційного суду Боснії та рішення високого представника не будуть застосовуватись у Республіці Сербській у складі Боснії та Герцеговини.

У лютому 2025 його заочно засудили до року вʼязниці, також суд заборонив йому 6 місяців займатися політичною діяльністю. Додік був визнаний винним в ігноруванні рішень конституційного суду та високого представника світової спільноти Крістіана Шмідта, який виконує у Боснії функції зовнішнього керівника.

1 серпня апеляційний суд Боснії та Герцеговини підтвердив увʼязнення президента Республіки Сербської та ігнорування рішень міжнародного високого представника. Натомість той відкинув звинувачення як політично вмотивоване.

Рішення щодо позбавлення Додіка мандату стане остаточним після закінчення терміну подання апеляції. Після цього протягом 90 днів мають відбутися дострокові вибори.