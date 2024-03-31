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При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів

31 березня, 2024 неділя
18:43
Світ Сербія

Сербські правоохоронці затримали під час в’їзду із Хорватії до Сербії громадянина України, який при собі мав велетенську суму прихованої готівки у євро

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Сербії. 

У відомстві зазначили, що сербські прикордонники спільно зі співробітникам МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у м. Нові-Сад затримали громадянина України 1976 року народження.

Чоловік за кермом автівки Chevrolet намагався перетнути кордон на пункті пропуску Батровці. Під час обшуку поліція виявила у перегородці багажника його автомобіля понад 265 тисяч євро готівкою. 

Українця підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів.

  • 29 березня повідомлялось, що прикордонники затримали двох чоловіків, які заради того, щоб потрапити до Молдови, "замаскувалися" під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр.
Теги:
Кримінал
Україна
Сербія
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