При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Сербії.

У відомстві зазначили, що сербські прикордонники спільно зі співробітникам МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у м. Нові-Сад затримали громадянина України 1976 року народження.

Чоловік за кермом автівки Chevrolet намагався перетнути кордон на пункті пропуску Батровці. Під час обшуку поліція виявила у перегородці багажника його автомобіля понад 265 тисяч євро готівкою.

Українця підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів.