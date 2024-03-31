При в'їзді із Хорватії до Сербії затримали українця з великою сумою готівки: підозрюють у відмиванні коштів
Сербські правоохоронці затримали під час в’їзду із Хорватії до Сербії громадянина України, який при собі мав велетенську суму прихованої готівки у євро
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Сербії.
У відомстві зазначили, що сербські прикордонники спільно зі співробітникам МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у м. Нові-Сад затримали громадянина України 1976 року народження.
Чоловік за кермом автівки Chevrolet намагався перетнути кордон на пункті пропуску Батровці. Під час обшуку поліція виявила у перегородці багажника його автомобіля понад 265 тисяч євро готівкою.
Українця підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів.
- 29 березня повідомлялось, що прикордонники затримали двох чоловіків, які заради того, щоб потрапити до Молдови, "замаскувалися" під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр.
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