Двоє чоловіків "замаскувались" під продавців подушок та ковдр, щоб незаконно потрапити у Молдову
Прикордонники затримали двох чоловіків, які заради того, щоб потрапити до Молдови, "замаскувалися" під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр
Про це повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Аби потрапити до Молдови, двоє порушників "замаскувалися" під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр. Як "доказ" своєї діяльності, чоловіки присипали багажне відділення автомобіля пір’ям. В такий спосіб вони сподівалися пояснити свою мету перебування в прикордонні", - розповіли у ДПСУ.
Під час спілкування з прикордонниками "бізнесмени" плутались у своїх відповідях, а потім зізнались, що насправді хотіли потрапити у Молдову.
В автівці також перебувала жінка. Планувалось, що після втечі чоловіків вона повернеться додому за кермом.
"На громадян складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду", - наголосила ДПСУ.
- У вівторок, 26 березня, прикордонники врятували хлопця від загибелі: 22-річний одесит намагався втекти у Молдову, але ледь не замерз у річці.
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