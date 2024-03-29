Двоє чоловіків "замаскувались" під продавців подушок та ковдр, щоб незаконно потрапити у Молдову

Про це повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Аби потрапити до Молдови, двоє порушників "замаскувалися" під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр. Як "доказ" своєї діяльності, чоловіки присипали багажне відділення автомобіля пір’ям. В такий спосіб вони сподівалися пояснити свою мету перебування в прикордонні", - розповіли у ДПСУ.

Під час спілкування з прикордонниками "бізнесмени" плутались у своїх відповідях, а потім зізнались, що насправді хотіли потрапити у Молдову.

В автівці також перебувала жінка. Планувалось, що після втечі чоловіків вона повернеться додому за кермом.

"На громадян складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду", - наголосила ДПСУ.